Via al piano Asl per decongestionare l'ospedale di Chivasso

Più collaborazione con le strutture del territorio per alleggerire la pressione sull'ospedale di Chivasso. L'Asl To4 sta per varare un nuovo percorso per gestire più rapidamente i pazienti in dimissione dall'ospedale, a partire dai lungodegenti, liberando posti utili all'interno della struttura. E' quanto condiviso dal tavolo operativo coordinato dal Direttore Generale su sollecitazione del Comitato dei sindaci del distretto Chivasso-San Mauro. "Nelle prossime settimane verrà data attuazione e comunicazione di quanto previsto con l'obiettivo di migliorare l'integrazione con il territorio e di alleggerire la pressione sull'ospedale - fanno sapere dall'Asl To4 - analogo approccio verrà applicato ai diversi presidi dell'azienda sanitaria". Giusto ieri i sindacati hanno manifestato davanti all'ospedale di Chivasso a sostegno della struttura e del personale. Al sit-in ha partecipato anche il sindaco Claudio Castello che, in proposito, ha scritto una lettera alla Regione: "Da 50 a 100 posti letto necessitano di una rivisitazione che coinvolga le altre strutture sanitarie, specie le lungodegenze, in modo da decongestionare una situazione insostenibile per l'utenza e gli operatori sanitari in servizio a Chivasso".