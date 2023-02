Cospito: incendio Torino, dossier a pm per "danneggiamento"

Un rapporto in cui si ipotizza il reato di "danneggiamento" è stato inviato dai carabinieri in procura a Torino, secondo quanto trapelato da ambienti vicini alle indagini, per l'incendio appiccato nella notte tra venerdì e sabato a un ponte ripetitore nella zona collinare del capoluogo piemontese. Sul posto era stata trovata una scritta di solidarietà ad Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame per protesta contro il 41 bis. Il documento è ora al vaglio di un pubblico ministero del pool antiterrorismo, che valuterà come procedere. La zona dell'incendio, secondo quanto si apprende, è parzialmente 'coperta' da telecamere di videosorveglianza. Nei giorni scorsi sui siti di area anarchica era circolato un messaggio in cui si illustrava l'azione ma senza un'assunzione di paternità; l'anonimo estensore precisava, anzi, di avere ripreso la notizia dagli organi di informazione generalisti.