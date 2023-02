Auto: partenza sprint per mercato Italia, +19% a gennaio

Partenza sprint per il mercato italiano dell'auto nel 2023: a gennaio sono state immatricolate - secondo i dati del ministero dei Trasporti - 128.301 auto, il 18,96% in più dello stesso mese del 2021. Di queste, 43.342 auto fanno capo al gruppo Stellantis, il 12,3% in più dello stesso mese del 2022. La quota è pari al 33,9% rispetto a 35,8% di un anno fa.