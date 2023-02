Ass.Italia-Israele, Torino ha ospitato un convegno antisemita

Protesta dell'Associazione Italia-Israele di Torino contro la concessione, da parte del Comune, di una sala per il convegno organizzato, ieri, da Sinistra Ecologista, per presentare il report di Amnesty International 'Apartheid di Israele contro la popolazione palestinese'. "È vergognoso - scrive l'associazione, in una nota - che, proprio all'indomani della Giornata della Memoria, il Comune di Torino conceda l'uso di una sua sala di rappresentanza istituzionale per lo svolgimento di un cosiddetto convegno, che presenta soltanto la peggiore propaganda antisemita di questo nuovo secolo, ovvero l'antisionismo. Ci auguriamo che l'amministrazione comunale non condivida queste posizioni e non sia interessata al boicottaggio di Israele. Come Associazione Italia Israele di Torino, chiediamo al Sindaco di chiarire al più presto la posizione dell'amministrazione comunale e di prendere nettamente le distanze da questo evento e dai suoi contenuti". Per l'Associazione Italia Israele si tratta di un "discusso report, immediatamente dichiarato inattendibile, diffamatorio e antisemita da tutte le maggiori organizzazioni ebraiche internazionali". E contesta anche la presenza, all'incontro, di "relatori che propugnano il boicottaggio di Israele. Tutto l'impianto del rapporto - aggiunge l'Associazione - risulta perfettamente come uno degli esempi di antisemitismo citati dalla definizione IHRA, ormai accolta in diversi stati europei, compresa l'Italia".