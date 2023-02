Liceo occupato a Torino, sit-in studenti che vogliono rientrare

"Vogliamo entrare. Questa è la nostra scuola". E' quello che chiedono ai loro coetanei gli studenti del liceo Albert Einstein della succursale di via Bologna, a Torino, che protestano contro l'occupazione dell'istituto. Questa mattina si sono dati appuntamento in oltre un centinaio per un sit-in via Pacini, fuori dal sede centrale del liceo. Per alcuni minuti sono rimasti in silenzio, spiegando che questa era "l'unica risposta alla violenza a cui abbiamo assistito in questi giorni". "Siamo più di quelli che stanno occupando la nostra scuola. Loro sono una minoranza", dicono. L'occupazione del liceo torinese sta facendo discutere in modo particolare anche perché ci sarebbe dietro, come affermano non solo gli investigatori ma anche gli stessi giovani, la regia del centro sociale Askatasuna "che con noi studenti non ha niente a che fare. Eppure sono dentro l'edificio e noi non possiamo seguire le lezioni", affermano Martina e Paolo, rappresentanti degli studenti. Sulle motivazioni della protesta "ognuno è libero di condividere o no. Non pensiamo che siano sbagliate, ma non sono stati interpellati gli studenti. Questo crea una sorta di divisione". Oggi si svolgerà un'assemblea plenaria con tutti i rappresentanti di classe per trovare un accordo.