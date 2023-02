Cospito: O. Napoli, Nordio-Delmastro uno dei due è fuori posto

"Fra il ministro Carlo Nordio e il suo sottosegretario Andrea Delmastro, uno dei due è fuori posto". Lo sostiene Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione a proposito alla vicenda Cospito. "Il ministro è stato informato della decisione del sottosegretario di passare 'dati sensibili' al vice presidente del Copasir o Delmastro ha agito di sua iniziativa ritenendo superfluo informare Nordio? - domanda Napoli che aggiunge" è evidente che il ministro ne esce ridimensionato nel suo ruolo e indebolito sul piano dell'iniziativa. Nordio ieri non ha ritenuto di dare copertura a Delmastro, con ciò aprendo una ferita politica nel governo". "La presidente Meloni può chiudere la vicenda in due modi: chiedere a Delmastro di dimettersi, così rafforzando il ruolo di Nordio; oppure far finta di niente, così, però, lasciando il ministro azzoppato e troppo debole per portare avanti la riforma della giustizia", conclude Osvaldo Napoli.