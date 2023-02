Torino, nuovo spazio per accoglienza senza dimora

Il sistema torinese di accoglienza delle persone senza dimora si arricchisce di un nuovo spazio. Si tratta di una struttura in corso Sebastopoli che può ospitare dalle 18 alle 9, per la cena e la notte, fino a 14 persone in situazione di grave marginalità segnalate e inviate dal Servizio Adulti in difficoltà della Città e dalla boa notturna. A occuparsi dell'accoglienza sono gli operatori della cooperativa Valdocco, in collaborazione con Pg Frassati. "Un passo ulteriore -dice l'assessore al Welfare, Jacopo Rosatelli - nel percorso di diversificazione dell'offerta di ospitalità notturna e della diffusione dei luoghi di accoglienza in tutte le zone della città. La prossimità permette di incontrare e conoscere i cittadini nei quartieri che attraversano, intercettando le situazioni di vita più gravi e facilitando interventi socio-sanitari di competenza in un'ottica di diritti di cittadinanza". "Crediamo che le persone in grave difficoltà, che vivono per molteplici motivi in strada - aggiunge il presidente della Circoscrizione 2, Luca Rolandi - siano non solo da accogliere in un luogo riparato e caldo nei mesi invernali ma accompagnate in un percorso di sostegno integrato. La nostra disponibilità alla Città nasce da questo presupposto, perché siamo al servizio di tutti a partire dai più deboli".