Bce, rialzo tassi interesse di mezzo punto

La Bce ha deciso di alzare i tassi d'interesse di mezzo punto percentuale. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale così al 3%, quello sui depositi al 2,50% e quello sui prestiti marginali al 3,25%. Lo comunica l'Istituto centrale. La presidente della Banca, Christine Lagarde, commenterà la decisione di Francoforte in conferenza stampa nel pomeriggio. Anche l’Europa, nel solco della Fed, ha così deciso di spingere verso il rialzo per combattere l'inflazione. Un nuovo aumento della stessa entità arriverà a marzo. Da Francoforte arriva anche la conferma, come già comunicato a dicembre, che il portafoglio App (il programma di acquisti di titoli) scenderà di 15 miliardi di euro al mese dall'inizio di marzo alla fine di giugno 2023. Una volta ridotti i reinvestimenti nei bond, quelli restanti saranno condotti verso i titoli di Stato, "in proporzione alla quota di rimborsi per ogni Paese". Per quanto riguarda il programma di acquisti pandemico Pepp, il Consiglio direttivo intende reinvestire il capitale rimborsato sui titoli in scadenza almeno fino alla fine del 2024.