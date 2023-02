Maxi processo No Tav, condanne definitive

A quasi 12 anni dagli episodi contestati si è concluso in Cassazione il maxi processo ai No Tav celebrato a Torino. Al vaglio dei giudici c'erano gli scontri con le forze dell'ordine avvenuti in valle di Susa nell'estate del 2011 e, in particolare, le giornate del 27 giugno, quando le forze dell'ordine sgomberarono un vasto presidio degli attivisti in località La Maddalena di Chiomonte, e del 3 luglio successivo, quando numerosi dimostranti attaccarono per la prima volta le recinzioni che proteggevano l'area del futuro cantiere. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di 19 imputati e, per quanto riguarda il ventesimo (uno dei leader del centro sociale Askatasuna) ha ridotto di un mese la pena complessiva. Dal 2021, al termine del processo d'appello bis, erano state pronunciate, a Torino, 32 condanne comprese fra i due anni e i sei mesi di reclusione, con una serie di assoluzioni parziali è di prese d'atto della caduta in prescrizione di diversi capi d'accusa.