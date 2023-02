Agricoltura, Piemonte: Angelo Marengo nuovo direttore Arpea

La Regione Piemonte ha nominato Angelo Marengo direttore di Arpea, Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura , che ha preso servizio il 1 febbraio. “Abbiamo individuato la nuova figura al vertice di Arpea che guiderà la struttura in un momento in cui l’ente dovrà sostenere un cambiamento importante, rispondendo alla direttiva ministeriale, nell’acquisire una nuova operatività con il pagamento dei contributi legati alle misure dell'Organizzazione Comune dei Mercati , con l’obiettivo di agevolare le aziende agricole piemontesi”, precisa l’assessore reginale Marco Protopapa. Arpea diventerà l’ente regionale pagatore per tutti i regimi di spesa, che per loro natura non devono essere gestiti a livello nazionale, comprendendo quindi i pagamenti delle misure OCM vino, ortofrutta e apicultura. Il direttore di Arpea Angelo Marengo dichiara: “L’impegno è di migliorare l’operatività dell’Ente consapevoli delle nuove sfide e dei futuri adempimenti che la struttura dovrà affrontare con la nuova programmazione dell’agricoltura piemontese”.