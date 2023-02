Auto: brand Fiat in testa a mercato elettriche in Italia

Fiat, brand di Stellantis, inizia il 2023 in testa al mercato delle auto 100% elettriche con una quota di mercato del 16,6%, in crescita di 1,6 punti percentuali rispetto a gennaio 2022. Fiat Nuova 500 si conferma il modello 100% elettrico più venduto in Italia a gennaio, con una quota del 16,3%. Peugeot con la e-208, mantiene la leadership del segmento B berlina con oltre il 50% di quota e il Peugeot e-2008 è leader nel segmento suv compatti. Nel mercato dei veicoli a basse emissioni (100% elettrici e ibridi plug-in), Stellantis, con il 30% di quota, conferma la leadership anche in questo primo mese dell'anno. Il brand Jeep è leader nel comparto, con una quota del 13,9%. Jeep Compass 4xe è la vettura più venduta in assoluto nel mercato Lev, quello dei veicoli a basse emissioni con la spina e Jeep Renegade 4xe la più venduta nel segmento B-Suv Lev. La nuova DS4in poco più di un anno di vita è arrivata a occupare il secondo posto del podio tra le berline ibride "con la spina" del segmento C con una quota del 18%, ed è costante la crescita per Citroën con i modelli Plug in Hybrid, con C5 Aircross che raddoppia i propri volumi rispetto allo scorso anno e C5 X che si posiziona al secondo posto tra le berline del segmento D. Inoltre, Stellantis è il leader del mercato dei veicoli commerciali 100% elettrici con una quota del 44,7%, con il brand Fiat al primo posto e il brand Opel al terzo della classifica dei marchi di questa categoria a gennaio. Questi risultati - commenta Stellantis - rappresentano un ulteriore passo avanti nell'esecuzione del piano Dare Forward 2030 con l'obiettivo di diventare leader indiscusso nell'elettrificazione in Italia e nel mondo.