Scuola: 5.391 iscritti all'asilo, numeri in calo a Torino

Scende, a Torino, il numero degli iscritti alle scuole dell'infanzia, comunali, statali e convenzionate. A fronte delle 5.452 domande arrivate nell'anno scolastico 2022/2023, quest'anno sono state presentate 5.391 richieste di iscrizione per bambini e bambine nati nel 2018, 2019 e 2020. Una diminuzione dovuta in particolare al calo demografico, che vede però una situazione in controtendenza in alcune zone della città, dove si registra un aumento. In particolare, la circoscrizione 2 passa da 757 a 778 domande, la 3 da 679 a 701, mentre la 7 sale da 435 a 464. I dati potrebbero ancora aumentare grazie alla possibilità di presentare le domande fuori termine, fino al 17 dicembre. "I numeri ci mostrano - riflette l'assessora alle Politiche Educative, Carlotta Salerno - che, malgrado il calo delle nascite, la cultura dell'infanzia resiste, poiché le famiglie riconoscono nell'offerta un'ottima opportunità di formazione e crescita per le proprie figlie e figli". A Torino le iscrizioni sono a graduatoria unica, aspetto che, sottolinea la dirigente dell'Usr, Tecla Riverso, "garantisce un reale coordinamento tra scuole statali, comunali e le altre paritarie nella gestione della domanda e dell'offerta e fornisce una risposta unitaria da parte delle istituzioni per un percorso fondamentale per la crescita di ogni bambina e bambino".