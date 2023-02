Autonomia: Ravetti (Pd), da Cdm una scatola vuota

Il ddl sull'autonomia regionale differenziata "è solo propaganda a favore della Lega in vista delle elezioni regionali lombarde".- Lo afferma Domenico Ravetti, consigliere regionale del PD e vice presidente della commissione regionale sull'Autonomia. "Il provvedimento del Consiglio dei Ministri - dice Ravetti - è una scatola vuota che rimanda i contenuti al dibattito parlamentare. La questione sarà seria quando si discuterà di livelli essenziali delle prestazioni e di allocazione delle risorse. Ho già detto che non ho un approccio ideologico al tema e che non serve a niente un dibattito superficiale - aggiunge il consigliere dem - Non voglio un'Italia a più velocità ma nemmeno questo stato delle cose dove di fatto, per esempio, in tema di qualità dei servizi socio sanitari, il Paese mostra differenze evidentissime. Il sud è ora che è in svantaggio rispetto al nord- Siccome la propaganda fa gioco alla destra chiedo per l'ennesima volta un confronto serio al presidente della Giunta regionale in Commissione o in Aula".