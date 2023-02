Covid: in Piemonte andamento dei contagi in leggero calo

È in leggero calo l'incidenza del contagio da Covid in Piemonte nel report settimanale diffuso dalla Regione. L'incidenza è stata del 34.6, in calo del 5,5 per cento rispetto al 36.6 della scorsa settimana. L'occupazione dei posti letto ordinari si è attestata al 2,4 per cento, quella dei posti letto in terapia intensiva allo 0,6 per cento, mentre la positività dei tamponi al 2,9 per cento.