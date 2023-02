Rai: centro produzione Torino, stato agitazione per un mese

Stato di agitazione per un mese, dal 6 febbraio al 5 marzo, al centro di produzione tv della Rai a Torino. Lo hanno proclamato i sindacati, per tutto il personale. "Di conseguenza - informa l'azienda - la normale programmazione potrebbe subire alcune modifiche". Da mesi le associazioni sindacali e rsu sollevano la questione "del rischio di sopravvivenza del centro, con uno spostamento di produzioni e lavoratori su altre sedi, in particolare a Milano".