Salute: Pd, destra Piemonte abbandona chi ha dipendenze

"Nel campo delle dipendenze la destra si volta dall'altra parte, abbandona e si affida alla repressione, noi invece scegliamo di puntare sulla prevenzione e di investire sulle politiche sociali": così i consiglieri regionali Pd Domenico Rossi e Diego Sarno, che denunciano "l'interruzione dell'attività di prevenzione e dei progetti di riduzione del danno da parte di Neutravel, a causa della scelta di Regione Piemonte di non rinnovare il proprio contributo". "Il mancato rinnovo del contributo a Neutravel - affermano i due esponenti Dem - è la conferma di una destra incapace di affrontare il tema delle dipendenze se non con la repressione. Neutravel è uno dei progetti di riduzione del danno italiani più innovativi e riconosciuti internazionalmente. I servizi erogati sono integrati nei Livelli essenziali di assistenza della riduzione del danno approvati dalla Regione Piemonte. Eppure rischiamo di cancellare questa esperienza, con una decisione sbagliata che interrompe un percorso che sta facendo la differenza". "La riduzione del danno - spiegano - punta a ridurre le negative conseguenze sulla salute, sociali ed economiche, derivate dall'uso di droghe legali o illegali. I vantaggi ricadono su chi soffre di dipendenza, ma anche sulle loro famiglie e la società. Il presidente Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Luigi Icardi, che abbiamo interpellato, avevano assicurato che non ci sarebbero stati problemi nel rinnovare il contributo. Perché questa retromarcia?"