Cospito: Montaruli (FdI), solidarietà ad Appendino per minacce

Esprimo solidarietà e vicinanza all'onorevole Chiara Appendino per le vili, inqualificabili, minacce di cui viene fatta oggetto. Di fronte a manifestazioni violente ed eversive non bisogna mai arretrare, tacere o esitare. Oggi questo principio vale ancor di più dal momento che attraversiamo una fase particolarmente delicata, che richiede spirito di unità e senso di responsabilità". Lo afferma Augusta Montaruli, sottosegretaria al Ministero dell'Università e della Ricerca, in riferimento alle minacce apparse sui siti d'area anarchica contro l'ex sindaca di Torino oggi parlamentare del Movimento Cinque Stelle.