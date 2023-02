Sanità: Nursing Up, diffida all'AslTo4 per orari bizzarri

"Esiste un grave problema, nell'Asl To4, relativo agli orari di infermieri e Oss e al loro cambio di turno. In pratica non esiste una parità di orario tra infermieri e Oss con i primi che hanno un orario di entrata e uscita diverso dagli operatori, i quali in pratica entrano dopo ed escono prima. Ciò rende impossibile un corretto passaggio di consegne a cui tutti partecipino e la conseguente comunicazione, anche agli operatori sociosanitari, delle informazioni sulla sicurezza dei pazienti e sulle necessità dei pazienti fragili". A denunciarlo è il Nursing Up, sindacato degli infermieri e delle professioni sanitarie, per bocca del segretario Piemonte e Valle d'Aosta, Claudio Dell Carri, del segretario torinese Roberto Aleo e dal segretario Aziendale dell'Asl To4, Marco Boccacciari: "Chiediamo di essere immediatamente convocati da parte della dirigenza dell'Asl per porre rimedio alla questione dell'omogeneità di orario tra infermieri e Oss - spiegano in una nota - L'atteggiamento dell'Asl, con l'applicazione di orari bizzarri che non tengono conto delle prescrizioni del contratto, che riguardano solo una parte degli operatori in alcuni plessi, e che hanno palesemente violato il rispetto delle relazioni sindacali, ci ha portato a dover inviare una diffida ufficiale". "Troviamo alquanto singolare che dopo dieci anni in cui nulla è stato modificato oggi vengano messi in atto questi maldestri cambiamenti, senza alcun confronto con chi rappresenta infermieri e Oss", concludono.