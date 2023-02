Cospito: ad Alba scritte contro il 41 bis su statua e licei

Scritte contro il 41 bis sono comparse nella notte ad Alba (Cuneo). Gli imbrattamenti hanno preso di mira il basamento della statua del generale Giuseppe Govone e le mura dei licei. "Un atto vigliacco e intollerabile" denuncia l'assessore alla sicurezza della Città Lorenzo Barbero. "Speriamo di riuscire a risalire ai responsabili attraverso i filmati delle telecamere", aggiunge. Le scritte, in cui si chiede la liberazione dei "prigionieri politici" e dove il 41bis viene definito "tortura democratica", sono riconducibili alla protesta contro il regime carcerario a cui è sottoposto Alfredo Cospito. Nella giornata di ieri, sempre ad Alba, in piazza Pertinace, si era tenuto un presidio di solidarietà con il militante anarchico, in sciopero della fame da oltre 100 giorni.