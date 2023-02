Maltempo: Torino prevista neve in collina, pronti spargisale

Visto che le previsioni meteo indicano una possibile precipitazione nevosa, con nevischio e neve umida in pianura e neve debole in collina oltre i 400 metri, a partire dalle 21 di questa sera undici mezzi spargisale saranno operativi. Lo ha annunciato il Comune di Torino, che ha aggiunto che anche per domani è previsto un ulteriore insalamento della grande viabilità anche in pianura. "L'evolversi della situazione - assicurano dal Comune - sarà costantemente monitorata dalla Cabina di Regia Neve attivata dalla Città, che adotterà tutti gli interventi che si renderanno necessari in base all'evoluzione meteo".