Governo: Napoli (Azione), italiani priorità diverse da Meloni

"Provi la presidente Meloni a sondare gli italiani per capire se fra le priorità della loro vita per il 2023 figurano il presidenzialismo e l'autonomia differenziata. Oppure, se non ritengano prioritario avere un sistema sanitario dove non si aspettano 18 mesi per una Tac e puoi curarti solo se hai i soldi per rivolgerti al privato". Lo sostiene in una nota Osvaldo Napoli della segretaria nazionale di Azione. Secondo Napoli "governare spargendo illusioni è quanto di più pericoloso per un governo e la sua maggioranza. Sparare sempre più in alto e spararla sempre più grossa aiuta per un po' a distrarre l'attenzione dell'opinione pubblica dai gravi problemi della vita quotidiana. Ma poi quelli si ripresentano, in forma ancora più grave". "Meloni deve dire agli italiani quando pensa di cominciare a governare e a dare risposte vere e concrete a chi fa i conti con la vita quotidiana. E certo con il presidenzialismo non mette insieme pranzo e cena", conclude l'esponente di Azione.