Domori vince oscar del cioccolato, due Tavolette d'Oro 2023

La Domori, una delle aziende del Polo del Gusto, presieduto da Riccardo Illy, ha vinto l'oscar del cioccolato, cioè due Tavolette d'Oro, in altrettante categorie: Miglior Cioccolato Fondente per la tavoletta Blend Criollo 80% e Miglior Cioccolato Fondente d'Origine per il Criollo Guasare 70%. I premi confermano la leadership della Domori nella categoria fondente. I premi per l'azienda di None (Torino), sono stati assegnati ieri nell'ambito di TASTE, a Firenze, dove si è svolto il 21/o Premio Tavoletta d'Oro, riconoscimento più autorevole al cioccolato di qualità in Italia, i cui giudizi sono assegnati secondo valutazioni ideate dalla Compagnia del Cioccolato. Le commissioni hanno assaggiato più di 1200 tra cioccolati in tavoletta e altri prodotti al cioccolato (drage´es, cremini, gianduiotti, creme spalmabili). Domori insomma, riconosce a Domori il primato per il progetto Criollo, la varietà più preziosa e rara di cacao, di cui Domori è produttore in Venezuela ed Ecuador.