Olimpiadi 2026: Fontana, se pattinaggio a Torino serve villaggio

"La situazione è positiva per quanto riguarda la nostra Fondazione sta funzionando, adesso c'è il nuovo a.d. e non ci sono mai stati problemi. Le nostre opere pubbliche, quelle regionali, come ho sempre detto sono in corso e non hanno nessuno tipo di problema. Quelle della società che è stata costituita dal governo sono in fase di accelerazione". A dirlo è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della cerimonia dell'alzabandiera in piazza Duomo a Milano, a tre anni dall'inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Quanto alla pista del pattinaggio di velocità, dopo il forfait di Baselga di Pinè, "stiamo valutando le ipotesi e stiamo vedendo qual è la soluzione migliore. A breve prenderemo una decisone". Mentre a chi gli chiedeva di una possibile apertura al Piemonte e a Torino, che hanno chiesto di potere ospitare il pattinaggio di velocità, il governare ha risposto: "Vediamo quali sono le offerte e le proposte, e poi si faranno delle scelte. E' una questione anche di organizzazione, perché le Olimpiadi sono partite con queste sedi, per allargare bisogna fare una serie di iniziative. Tipo un nuovo mini villaggio olimpico anche a Torino".