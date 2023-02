GIUSTIZIA

Condannato l'assistente di Vattimo:

"Ha approfittato del filosofo"

Due anni di reclusione è la pena inflitta dal Tribunale di Torino a Caminada, collaboratore e compagno del filoso, processato per circonvenzione di incapace. Eppure lo stesso professore ha sempre detto di non essere mai stato raggirato

Due anni di reclusione e 900 euro di multa. È la condanna di primo grado inflitta dal tribunale di Torino a Simone Caminada, amico, convivente e assistente di Gianni Vattimo, accusato di circonvenzione di incapace ai danni del filosofo ed ex parlamentare. Per lui la procura aveva chiesto 4 anni. In aula ad attendere la pronuncia della sentenza Caminada che all’uscita ha commentato: “Non è una notizia che sconvolge la nostra quotidianità”. Secondo l’accusa avrebbe approfittato delle fragilità del professore per interessi personali ed economici. Lo stesso Vattimo ha però sempre detto di non essere mai stato raggirato da Caminada.

Nessun commento dal suo legale, Corrada Giammarinaro, che si è limitata ad osservare “devo leggere le motivazioni”, preannunciando il ricorso in appello. Assente, invece, il filosofo che secondo quanto è stato riferito non ha potuto raggiungere il tribunale a causa della rottura dell’ascensore della casa dove abita. Vattimo e il suo assistente avevano presentato a dicembre una richiesta di unione civile in un comune lombardo ma la procura aveva disposto la sospensione del procedimento in attesa della sentenza. “Dell’unione civile ne parlerò a casa con Gianni”, si è limitato a dire Caminada lasciando il Palagiustizia.

All’uscita dal tribunale, interpellato dai giornalisti, a chi gli domandava se si sentissero discriminati, Caminada ha risposto: “Non discriminati per il nostro rapporto, diciamo piuttosto che è stata falsata la verità fin dall’inizio e queste sono le conseguenze” e alla domanda se si è pentito di qualcosa nel rapporto con Vattimo, l’assistente ha aggiunto: “Non ho nessun pentimento, ci siamo pentiti quando a Roma per l’80esimo compleanno di Gianni in un monastero ci hanno detto 'quando volete siete nostri ospiti' e non siamo rimasti tra libri, calma, fede”. Vattimo, sentito in aula durante il processo, aveva dichiarato di non dubitare del suo assistente che oggi a chi gli ha chiesto come il filosofo reagirà alla notizia della condanna ha risposto: “Alzando le spalle”.