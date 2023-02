Agricoltura: Cia, indirizzare al meglio i Fondi Ue

"Abbiamo ricordato e ribadito lo spirito di collaborazione che da sempre contraddistingue il rapporto tra la nostra organizzazione e l'ente pagatore della Regione, rilanciando l'impegno per le nuove sfide che attendono il comparto primario del Piemonte. Mai come oggi le risorse destinate all'agricoltura sono determinanti per accompagnare lo sviluppo del settore, chiamato a svolgere un ruolo di primo piano nella transizione ecologica del sistema invocata dall'Europa a sostegno dello sviluppo e della promozione di un nuovo modello di società". Ad affermarlo è stato il presidente di Cia Piemonte, Gabriele Carenini che ha incontrato il nuovo direttore di Arpea, Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura, Angelo Marengo, per fare il punto sulle attività istituzionali di comune interesse tra i due enti, insieme al direttore regionale Giovanni Cardone e al responsabile Caa (Centri assistenza agricola) di Cia Piemonte, Giovanni Allasia. "Con il nuovo direttore Marengo - ha aggiunto Carenini - c'è stato un incontro cordiale e all'insegna della massima operatività per valorizzare al meglio le straordinarie potenzialità dell'agricoltura piemontese".