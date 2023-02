Plusvalenze: sono anti-juventino, rabbia tifosi su pm inchiesta

"Sono pm anti-juventino". E' rabbia dei tifosi bianconeri sui social per alcune frasi del pubblico ministero dell'inchiesta 'Prisma' della magistratura di Torino, che ha portato poi alla penalizzazione da parte della giustizia sportiva di 15 punti per la Juventus. Intervenuto a un convegno del giugno 2019 dal titolo 'Il modello organizzativo e le società calcistiche: la prevenzione degli illeciti tra giustizia penale e giustizia sportiva', il magistrato Ciro Santoriello si sente dichiarare rispondendo a una domanda di un collega: "Lo ammetto, sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come tifoso è importante il Napoli, come pubblico ministero sono anti-juventino, contro i latrocini in campo, eppure mi è toccato scrivere archiviazioni". Il video è stato pubblicato sul web e sui social.