Carte pm Santoriello, scorretto Juve colpevole di Calciopoli

"E' tutt'altro che corretto sostenere che in sede penale" nei processi di Calciopoli sia già stata "accertata in maniera indiscussa e definitiva la responsabilità civile della Juventus per gli illeciti di frode sportiva commessi dai suoi dirigenti". È quanto scriveva Ciro Santoriello, il pubblico ministero della procura di Torino oggi al centro di una polemica per un video in cui si proclama tifoso del Napoli, nella richiesta di archiviazione di un'inchiesta (avviata nel 2017) a carico di Andrea Agnelli e altri quattro indagati. Il filmato è tratto da un convegno fra giuristi, del 2019, in cui il magistrato illustrava i termini del procedimento.