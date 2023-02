Sisma: colletta parrocchie Torino, su richiesta Arcivescovo

L'Arcidiocesi di Torino invita le parrocchie a una colletta tra il 12 e il 19 febbraio per portare, tramite la Caritas italiana, aiuto ai terremotati in Turchia e in Siria. Una richiesta che viene sollecitata dopo un appello dell'arcivescovo, monsignor Roberto Repole. "Le tristi notizie che arrivano da Turchia e Siria e le immagini di devastazione che stiamo vedendo - ha scritto - non lasciano indifferente il nostro cuore. Il sisma ha colpito territori già provati da conflitti e da gravi problemi, amplificando ulteriormente la fatica di intere popolazioni, ipotecandone il futuro. Le comunità cristiane di quelle terre, antiche per tradizione ma piccole di dimensioni, hanno da subito intrapreso quanto possibile per portare a tutti un segnale di concreta speranza. Chiedono anche alla nostra Chiesa torinese, in comunione con quelle italiane, di sostenerle nell'annunciare una buona notizia a quanti stanno soffrendo".