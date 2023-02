Rai: sindacati Piemonte, Centro produzione Torino scompare

"Il Centro di produzione Rai di Torino ha perso, nel giro di 10 anni, circa il 50% degli organici, attestandosi adesso intorno alle 300 unità e le prospettive sono ancora più drammatiche con il dimezzamento degli spazi di via Cavalli, già messi in vendita dal piano industriale". Lo riferiscono in una nota Scl Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil Torino e Piemonte, dopo un incontro fra le rappresentanze sindacali dei lavoratori Rai e due parlamentari venuti a Torino "per conoscere da vicino e capire bene le vicende che stanno interessando il Centro di produzione Rai di Torino, ascoltando le preoccupanti riflessioni delle organizzazioni sindacali e della Rsu circa il futuro dei lavoratori del Centro stesso". "Ai fini del rilancio della Rai a Torino, a cominciare dal suo Centro di produzione, che costituisce un patrimonio di tutta la città - annunciano - avvieremo una campagna di informazione con il coinvolgimento di personalità del mondo della ricerca, della scienza e della cultura". "Ringraziamo - concludono - gli onorevoli Federico Fornaro (Pd) e Marco Grimaldi (Alleanza Verdi e Sinistra), gli unici due esponenti ad averci risposto dei 43 parlamentari piemontesi contattati. Allora ci dobbiamo chiedere: la politica supporta il territorio oppure no? Assenti le massime autorità regionali e comunali. La Rai - concludono - rappresenta una potenzialità enorme per raccontare il territorio, in particolare sulle tematiche dell'ambiente, della cultura e della tecnologia e bisogna investire in quello per non svilire e non far morire il servizio pubblico a Torino e in Piemonte".