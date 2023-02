Pd: Russi (M5s), non rispetta regole uso beni pubblici

"È possibile che il partito che amministra Torino continui ad agire in completo spregio delle regole, utilizzando il bene pubblico come se fosse sua privata proprietà?". A lanciare l'accusa il capogruppo M5s in Comune, Andrea Russi, che ha depositato un'interprellanza a proposito di un evento con Stefano Bonaccini al Polo del 900. "A settembre, a fronte della mia segnalazione, il Partito democratico dovette traslocare il comizio di Letta organizzato in piazza d'Armi - ricorda Russi -, il regolamento della città, non lo permetteva. Ora ci risiamo. Lo scorso lunedì si è tenuto, presso il Polo del '900, l'incontro della corrente che sostiene alle primarie la candidatura di Bonaccini, cui hanno partecipato anche alcuni consiglieri comunali". Russi precisa che "il regolamento di concessione degli spazi del Polo del' 900 però non ammette 'iniziative direttamente riconducibili a esclusiva propaganda partitica che non rispettino il confronto pluralistico'. È evidente - conclude - che l'evento in questione aveva ben poco del confronto pluralistico previsto dal regolamento, per questo ho depositato un'interpellanza con cui chiedere conto in Sala Rossa di questo grave e reiterato atteggiamento".