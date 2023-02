CAMPANILE SERA

Rivoli: l'assessore lascia, crisi rientrata

C’è voluto l’intervento dei vertici torinesi della Lega per far rientrare – almeno momentaneamente – la crisi nel centrodestra di Rivoli. In una convulsa giornata di riunioni, a cui hanno partecipato anche il sindaco Andrea Tragaioli e la sua vice Laura Adduce, il cerchio si è chiuso attorno all’assessore allo Sport Andrea Filattiera, finito nel mirino di cinque consiglieri un tempo leghisti e ora radunati sotto le insegne del gruppo Misto. Volente o nolente sono diventati la prima forza della maggioranza e avendo chiesto una rappresentanza in giunta il sindaco non può esimersi dall’accontentarli a meno che non voglia andare a casa anzitempo.

A far deflagrare una situazione che già da tempo era compromessa, è stata la mozione di sfiducia dei fuoriusciti proprio contro Filattiera. Se si fosse votata in Consiglio certamente sarebbe passata, ma provvidenziale è stata l’ultima mediazione. Secondo quanto pattuito, la mozione di sfiducia verrà ritirata, l’assessore darà le dimissioni nei prossimi giorni per senso di responsabilità, tutta la maggioranza gli riconoscerà l’onore delle armi e il gruppo Misto indicherà un proprio rappresentante per la giunta di Tragaioli. Quando accadrà tutto questo? “Ormai l’accordo c’è, può essere questione di giorni, massimo un paio di settimane” assicurano dal centrodestra cittadino. Così il primo cittadino, salvo nuovi imprevisti, dovrebbe riuscire a portare il suo mandato fino alla naturale scadenza, nella primavera del prossimo anno.

Intanto iniziano a circolare i nomi dei possibili sostituti: l’architetto Giorgio Bordiga, attuale segretario della Dc rivolese, il capogruppo di Rivoli nel Cuore Silvia Cavassa in nome dell’alleanza tra la lista civica e il gruppo Misto (anche se sembra troppo impegnata con il suo lavoro), l’ex massaggiatore della Juventus Valerio Remino (uomo di sport e di relazioni) e infine l’attuale numero due del Misto Adriano Albrile.