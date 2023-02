Trasporti: Gtt, scioperi dei mezzi pubblici il 17 febbraio

Il 17 febbraio sono in programma due scioperi del trasporto pubblico locale. Lo comunica in una nota Gtt (Gruppo trasporti torinesi), spiegando che uno è stato proclamato da Usb Lavoro privato e si tratta di un'iniziativa nazionale della durata di 24 ore, mentre il secondo è della Rsu Tecnico Metro Gtt, quindi aziendale, della durata di 4 ore. Le fasce di garanzia comunicate da Gtt per il servizio urbano e suburbano, metropolitana, assistenti alla clientela e personale addetto ai centri servizio al cliente sono dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Per il servizio extraurbano e servizio ferroviario (linea sfmA-Aeroporto- Ceres) da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30. Per il servizio ferroviario (liena sfm1 Rivarolo-Chieri) dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.