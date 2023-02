Si chiude periodo freddo, nel weekend forte rialzo termico

Si sta per chiudere la fase di tempo freddo che, a inizio settimana, ha portato anche qualche debole nevicata fino a quote collinari. Nel fine settimana Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) prevede il ritorno dell'alta pressione, con un "forte rialzo" delle temperature: la quota dello zero termico salirà da 500-600 metri a 2.700. La scorsa notte le stazioni della rete meteo di Arpa hanno registrato una minima di -3.5 sulla collina torinese, a Pino; zero gradi nel centro di Torino, ai Giardini Reali, -1,9 ad Asti. Sulle montagne, -25 gradi sul Monte Rosa, alla Capanna Margherita, cinque gradi in più rispetto alla notte tra lunedì e martedì; -18.1 Pontechianale (Cuneo), -17,3 a Macugnaga (Vco).