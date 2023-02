Gran Paradiso: Avetta, lite centrodestra Piemonte è danno

"Il centrodestra continua a litigare sulle poltrone e non riesce a trovare un accordo sul nome del futuro presidente dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso, con la conseguenza di lasciarne la gestione nelle mani della Valle d'Aosta". Così Alberto Avetta, consigliere regionale in Piemonte del Pd. "L'incapacità di chi governa la Regione Piemonte di trovare un accordo tra FdI, Lega e Forza Italia - prosegue - ha creato una situazione di stallo, facendo slittare la nomina del nuovo presidente e costringendo il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, a confermare Italo Cerise nel ruolo di commissario straordinario. Una grave inerzia che danneggia il Parco, in una fase in cui sarebbe necessario affrontare importanti priorità. In occasione del centenario del Parco la politica tutta si è spesa in giusti elogi celebrativi, ma ora che bisogna passare ai fatti, ecco che le destre che governano il Piemonte non sono in grado di decidere". "Il Parco - conclude - ha bisogno subito di una nuova ed autorevole governance. Su questo tema presenterò un'Interrogazione in Consiglio regionale: la Giunta dovrà spiegare perché non è in grado di fare il nome del nuovo presidente e di difendere gli interessi del Piemonte".