Piemonte: 4 proposte di legge su rinnovabili e autoconsumo

In Piemonte sono all'esame in Terza Commissione quattro proposte di legge sull'autoconsumo energetico, e il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, presentatore di una delle quattro, si dice disposto a ritirarla nel caso "la Giunta dia comunque risposte concrete in materia". La novità è emersa dai lavori di oggi in Commissione. La proposta di Allasia, 'Autonomia energetica regionale e potenziamento degli impianti fotovoltaici attraverso azioni di valorizzazione del ruolo degli immobili pubblici', vuole incentivare con contributi il fotovoltaico sugli immobili pubblici. Una proposta firmata dal Pd Alberto Avetta, 'Promozione e sostegno delle Comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente', punta a favorire lo sviluppo delle comunità energetiche anche in relazione alle caratteristiche del territorio piemontese, caratterizzato da numerosi Comuni montani e ad alta marginalità. Una proposta del capogruppo M5s Sean Sacco, 'Promozione dell'autoconsumo e delle comunità energetiche rinnovabili', prevede sostegno finanziario per studi di fattibilità e progettazione. C'è poi un'altra proposta di legge firmata dal capogruppo del Pd Raffaele Gallo, 'Misure di ulteriore incentivazione dell'autoconsumo da fonti rinnovabili', che seguirà un diverso iter perché rivolta al Parlamento. L'assessore con delega all'Energia, Matteo Marnati, ha auspicato che si possa arrivare a un solo documento condiviso evidenziando anche il rischio del "copia e incolla", poiché "le dotazioni finanziarie sono già presenti a livello nazionale e regionale".