Iveco Group: +13% ricavi 2022, in crescita utile

Iveco Group ha realizzato nel 2022 con ricavi consolidati pari a 14 miliardi di euro (in aumento del 13% anno su anno). L'ebit adjusted è pari a 527 milioni di euro (in aumento di 151 milioni di euro rispetto al 2021) e l'utile netto adjusted a 225 milioni di euro (85 milioni di euro di incremento rispetto al 2021). La liquidità netta delle Attività Industriali ammonta a 1,7 miliardi di euro, con free cash flow delle Attività Industriali positivo a 690 milioni di euro. Per il 2023 Iveco Group - sulla base delle attuali prospettive del settore, del portafoglio ordini, e della mancanza di segnali di aumento della cancellazione di ordini - si aspetta: ebit adjusted consolidato tra 550 e 590 milioni di euro, ricavi netti delle Attività Industriali in aumento dal 2% al 3% rispetto al 2022, ebit adjusted delle Attività Industriali tra 460 e 500 milioni di euro, spese generali, amministrative e di vendita delle Attività Industriali circa il 6% dei ricavi netti, liquidità netta delle Attività Industriali a circa 2 miliardi di euro, investimenti delle Attività Industriali in crescita dal 10% al 15% rispetto al 2022. Il consiglio di amministrazione di Iveco Group proporrà agli azionisti un primo programma di riacquisto di azioni ordinarie fino a 10 milioni di azioni per un totale fino a 130 milioni di euro, subordinato al mercato e alle condizioni del business, anche a servizio del Piano di Incentivazione a Lungo Termine della Società. La proposta è soggetta all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti del Gruppo, che si terrà il 14 aprile. Il programma - spiega una nota - sarà finanziato dalla liquidità del Gruppo e durerà 18 mesi a partire dalla data di approvazione degli azionisti.

"Abbiamo chiuso il primo anno come società quotata indipendente dimostrando che la squadra di Iveco Group sa lavorare fianco a fianco, affrontando sfide senza precedenti per conseguire risultati solidi in tutti i segmenti di business. I numeri del 2022 riflettono la nostra attenzione al rispetto degli impegni presi e alla generazione di cassa: il nostro adjusted ebit consolidato è stato di 527 milioni di euro e il free cash flow delle Attività Industriali è stato positivo per 690 milioni di euro". E' il commento di Gerrit Marx, ceo di Iveco Group. "Questo pone le basi per il secondo anno e rafforza il nostro impegno - spiega Marx - per la trasformazione continua dell'organizzazione, mentre proseguiremo a contrastare i fattori critici a livello geopolitico e nella catena logistico-produttiva. Raddoppieremo i nostri sforzi per creare nuove partnership, mantenere il trend positivo nei camion medi e pesanti, accelerare nelle linee dei veicoli commerciali leggeri dove siamo più forti, consolidare la nostra posizione di leader nel mercato degli autobus, in particolare nella gamma elettrica, far crescere le nostre attività motoristiche trimestre dopo trimestre e continuare a innovare l'offerta di servizi finanziari che gravita attorno a Gate. Raggiungeremo questi obiettivi grazie ai passi avanti in ambito tecnologico e a partner forti e leali, allineati con il nostro fermo impegno a progredire verso una società più sostenibile".