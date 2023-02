Reati fiscali e truffe, arrestato commercialista astigiano

I poliziotti della Squadra Mobile della questura di Asti hanno arrestato nuovamente Pier Paolo Gherlone, 58 anni, noto commercialista astigiano, dando esecuzione all'ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Asti. Il provvedimento riguarda presunti reati in materia fiscale e truffe aggravate commessi tra il 2018 e il 2020. di L'uomo deve scontare una pena di 3 anni e 5 mesi ed è stato portato in carcere ad Asti. Nell'estate scorsa la Guardia di finanza di Asti gli aveva confiscato beni per un valore di 670mila euro a Pierpaolo Gherlone, condannato in primo grado per indebita percezione di contributi a fondo perduto Covid e bancarotta fraudolenta.