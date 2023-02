Energia: S. Benigno Canavese, non si farà impianto a biometano

Non si farà l'impianto a biometano a San Benigno Canavese di cui aveva presentato progetto la società Canavese Green Energy. La Città Metropolitana ha disposto la chiusura della procedura relativa all'autorizzazione. Oltre agli ambientalisti e Confagricoltura, contraria a sacrificare terreni fertili per impianti industriali, anche il Comune di San Benigno si era opposto al progetto. Lo scorso anno, infatti, aveva disposto il diniego all'istanza di Piano esecutivo convenzionato (Pec) necessario alla trasformazione edificatoria dell'area. Così la Città metropolitana, come atto dovuto allo stesso diniego, ha disposto l'interruzione del procedimento e l'archiviazione delle autorizzazioni correlate e di tutte le pratiche inerenti.