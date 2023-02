Associazioni artigiane, in campo per difendere carrozzieri

Confartigianato Piemonte si mobilita con le altre organizzazioni artigiane per tutelare le carrozzerie piemontesi. Per creare "le prime sinergie" è stata consegnata ad alcuni consiglieri regionali la proposta di legge elaborata dalle associazioni di rappresentanza dei carrozzieri a favore del settore per superare la limitazione del mercato creata dalle Compagnie assicurative. "Oltre alla crisi energetica e al rincaro dei materiali di ricambio che hanno ulteriormente limato i margini di redditività delle imprese del comparto, la maggior parte si ritrova nell'ormai annosa situazione di dover subire comportamenti scorretti da più Compagnie assicurative" spiega Loredana Porcelli, presidente del Gruppo Regionale Carrozzieri di Confartigianato Imprese Piemonte. In Piemonte si contano 2.600 carrozzerie artigiane che impegnano circa 8mila addetti.