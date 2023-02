Università: Geuna, con fondi Pnrr più orientamento

"Il Pnrr finanzia l'orientamento scolastico con una quota piuttosto cospicua, per la nostra Università oltre un milione e mezzo all'anno per i prossimi tre anni, con i quali potenzieremo questo tipo di attività. Mai come ora l'orientamento è stato tanto importante, anche per l'impatto che la pandemia ha avuto sui giovani e sul loro percorso scolastico. Non c'è mai stato un momento tanto appropriato per un investimento di questo tipo". Così il rettore dell'Università di Torino, Stefano Geuna, presentando i nuovi percorsi di educazione alla scelta per limitare l'abbandono degli studi, che coinvolgeranno seimila ragazzi delle superiori. "Per garantire il successo del percorso formativo - ha sottolineato Geuna - l'orientamento è fondamentale, perché se si imbocca la strada sbagliata, il rischio della dispersione è alto. Le nuove iniziative mirano a fare in modo che le scelte di chi si iscrive siano sempre più informate, razionali e dirette a valorizzare le inclinazioni personali". All'Università di Torino l'abbandono dopo il primo anno interessa il 18% delle matricole, circa tremila studenti, e il dato, ha rimarcato Geuna, è migliore rispetto a quello di molti Atenei. La prossima settimana partirà dell'orientamento con la presentazione degli oltre 150 corsi. E' stato messo a punto un kit di schede di lavoro online rivolto agli insegnanti delle superiori, che hanno seguito delle lezioni per imparare a usarli. Ci saranno anche 200 consulenti che si occuperanno dell'aspetto psico-sociale della scelta.