Olimpiadi, Salvini: pattinaggio velocità? Torino mi tranquillizza

Per le Olimpiadi del 2026 "l'importante è che l'Italia si presenti pronta e che spenda il meno possibile"; per il pattinaggio di velocità "sapere che c'è la via d'uscita di Torino e del Piemonte mi tranquillizza". Lo ha sottolineato il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, parlando con i cronisti dell'impianto che ospiterà il pattinaggio di velocità durante i Giochi di Milano-Cortina, dopo il forfait di Baselga di Piné. "Se Milano riuscirà ad ospitare anche questa manifestazione tanto meglio", ha concluso Salvini.