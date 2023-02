Covid: Piemonte, situazione stabile e meglio di media Italia

In Piemonte nell'ultima settimana la curva dei contagi da Covid presenta un andamento stabile, con dati anzi in lieve miglioramento rispetto alla rilevazione precedente. Lo comunica la Regione nel focus settimanale sulla situazione epidemiologica e vaccinale. L'occupazione dei posti letto ordinari si attesta al 2,1%, quella dei posti letto in terapia intensiva è allo 0,3%, mentre la positività dei tamponi è al 2,7%: tutti dati inferiori rispetto alla scorsa settimana. Sul fronte delle vaccinazioni, il Piemonte è al primo posto nazionale per la somministrazione delle quarte e quinte dosi. Dal 3 al 9 febbraio sono state vaccinate 10.995 persone: 71 hanno ricevuto la prima dose, 63 la seconda, 275 la terza, 5.608 la quarta, 4.978 la quinta. Le dosi somministrate dall'inizio della campagna vaccinale sono state 10 milioni e 845.313. Negli adulti i casi di Covid sono in calo del -10,7% rispetto ai sette giorni precedenti, e un calo si registra in tutte le fasce di età a eccezione di quella compresa fra 19 e 24 anni, nella quale si registra un aumento del 29,2%.