Giorno Ricordo: Delmastro, vogliamo cucire una memoria condivisa

"Vogliamo regalare agli italiani una memoria condivisa. Vogliamo che gli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia siano nel cuore di tutti, perché per tanti anni non lo sono stati". Lo ha detto Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario alla giustizia, intervenendo a Biella alla cerimonia per le vittime dei massacri delle foibe. "Da questa sera fino a domattina il Tricolore illuminerà Palazzo Chigi con la scritta 'Io Ricordo' - ha proseguito Delmastro - ci siamo incaricati di raccogliere una storia dolorosa di persone perseguitate, violentate e uccise solo perché italiane. Una furia ideologica che voleva cancellare le tracce di italianità da quella terra. Per anni quella memoria è appartenuta ad una sola parte. Noi abbiamo coltivato quel ricordo nella speranza di consegnarla a tutti gli italiani. Per questo motivo è necessario ricucire la ferita di questa nazione. Non siamo fratellastri che si odiano ma figli di una stessa madre che si chiama Italia. E quando l'Italia sanguina ci dobbiamo inginocchiare". Delmastro ha ricordato gli incontri con i parenti degli esuli di Istria, Dalmazia e Fiume: "Ci hanno sempre chiesto di contrastare l'oblio e la negazione. La Patria che non ricorda i figli caduti è una Patria che non riesce a cucire una memoria condivisa e guardare al futuro. Per questo motivo il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha voluto evocare a sé le celebrazioni del 10 febbraio. Giorno di riappacificazione della Nazione".