Pnrr: Picco, affrontare tema personale ospedali e case comunità

"È un piano molto ambizioso da 40 milioni di euro. I lavori dovrebbero terminare entro giugno 2026, per poi avviare i collaudi e mettere in funzione le strutture entro la fine del 2026. Sarà poi fondamentale affrontare quanto prima la questione del personale da utilizzare nelle nuove strutture". A sollevare il tema, il direttore generale dell'Asl Città di Torino, Carlo Picco, intervenuto in Quarta Commissione comunale in merito all'iter per la realizzazione di ospedali e case di comunità. "Nella primavera del 2021 è iniziato il percorso del Pnrr - ha ripercorso Picco - con una road map molto serrata imposta dal Governo. Nel tardo autunno 2021 sono iniziati confronti con Comune e Circoscrizioni di Torino, per poi arrivare a marzo 2022 a una deliberazione regionale, che individua 18 case di comunità". Tra gli interventi in programma, è stato ricordato," sono previsti il ripristino dell'ex astanteria Martini di via Cigna e il recupero dell'area dell'Amedeo di Savoia e del Cottolengo, con l'apertura di un ospedale di comunità". L'assessore al Welfare Jacopo Rosatelli ha assicurato che "la Città continuerà a monitorare il percorso e a collaborare con l'Asl per coordinare le tempistiche degli interventi, in modo da ridurre al minimo i disagi per gli utenti".