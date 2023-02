CINQUE CERCHI

Olimpiadi 2026, costi alle stelle.

Torino in pista anche per l'hockey

Lo Stato ci ha già messo più di 2 miliardi, ma non è finita. Mentre Sala prova a tenere la velocità a Milano rischia di perdere la disciplina regina. E intanto per una passerella da 100 milioni chiede altri soldi al governo. Salvini: "Si può fare"

Restano più le incognite dei punti fermi in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. E mentre il sindaco di Milano Beppe Sala continua ad auspicare che il pattinaggio di velocità si svolga nel capoluogo meneghino, dopo la rinuncia di Baselga di Pinè, potrebbe scoppiare il caso del PalaItalia in località Santa Giulia, l’avveniristico palasport che dovrebbe ospitare le partite di hockey su ghiaccio ma per il quale non sono ancora iniziati i lavori.

“In questi giorni, tra oggi e lunedì, verrà presentata un’ipotesi alla Fondazione. Io ci spero. Con il cuore vorrei che il pattinaggio di velocità rimanesse a Milano ma bisognerà ragionare con grande razionalità sulla questione dei costi”. E proprio i costi sono la falla nel ragionamento del primo cittadino meneghino pronto a tutto pur di escludere Torino dai “suoi” Giochi. Per sua stessa ammissioni per lo stesso PalaItalia, prima ancora di aprire il cantiere, gli oneri economici sono già aumentati di circa il 30%, probabilmente anche qualcosa di più. Considerando che la spesa iniziale era di 180 milioni di euro, vuol dire che la nuova arena costerà, salvo nuovi ritocchi, tra i 230 e i 240 milioni. E se questi sono soldi privati, giacché l’onere della realizzazione spetta alla società Risanamento, controllata dagli istituti bancari Intesa Sanpaolo e Unicredit, i 2,3 miliardi già investiti dallo Stato per opere (e omissioni) collegate alle Olimpiadi sono di tutti i contribuenti. Intanto, però, il cantiere langue, i lavori continuano a slittare nel tempo e informalmente c'è già chi ha iniziato a sondare Torino anche per l'hockey. La risposta è sempre la stessa: “Siamo a disposizione”.

Che ci sia un problema legato ai costi lo dimostrano anche le parole del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che nella partita si sta ritagliando un ruolo di mediatore. “L’importante è che l’Italia si presenti pronta e che spenda il meno possibile” sono state le sue parole prima di aggiungere: “Sapere che c’è la via d’uscita, in caso di necessità, di Torino e del Piemonte mi tranquillizza”. Certo, “se poi Milano riuscirà ad ospitare anche questa manifestazione, tanto meglio” ha concluso. La sensazione, però, è che i rubinetti da Roma stiano per chiudersi e quindi ogni volo pindarico dovrà trovarsi anche i finanziamenti. Compreso l’ipotetico palazzetto per la velocità che Sala vorrebbe realizzare alla Fiera di Rho.

Ma il PalaItalia non è l’unico cantiere in cui i costi sono aumentati. Al Villaggio olimpico che sta sorgendo all'ex scalo ferroviario di Porta Romana a Milano i lavori procedono a vele spiegate, addirittura con quattro mesi di anticipo rispetto a quanto preventivato. C’è “un’incognita da risolvere” ammette Sala, quella della passerella verde, che costa 100 milioni di euro, “ne stiamo discutendo con il governo – avverte il sindaco – se troviamo i fondi tra tutti, anche tra i realizzatori dell’opera, la si fa e io ci conto molto, perché può diventare iconicamente un segno che si ricorderà”. Risponde con ironia Salvini: “Ogni volta che vengo a Milano a visitare un cantiere mi chiedono dei soldi. Questa passerella costa 100 milioni; adesso in tasca non li ho, ma si può fare”. E, conclude, “penso proprio che meriterà l’investimento da parte del ministero”. Alla faccia dei Giochi finanziati tutti dai privati.