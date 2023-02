Processo Pasquaretta: Beghin (M5s), mi parve di percepire pressioni

Con la testimonianza di Tiziana Beghin, europarlamentare M5s, è ripreso oggi in tribunale a Torino il processo che fra gli imputati annovera Luca Pasquaretta, ex portavoce di Chiara Appendino. L'intervento si è focalizzato su una vicenda risalente all'estate del 2018, quando Pasquaretta, dopo la fine del suo incarico in Comune, era alla ricerca di un'altra occupazione. Ora deve rispondere di estorsione ai danni dell'ex sindaca (che non si è costituita parte civile), perché, secondo la procura, avrebbe minacciato di fare rivelazioni compromettenti se non gli fosse stato procurato un lavoro. Beghin ha raccontato che Laura Castelli (all'epoca viceministro) le propose di valutare la possibilità di assumere Pasquaretta nel suo staff. "Dissi di sì – ha spiegato l'europarlamentare – perché in quel periodo uno dei miei assistenti voleva candidarsi alle elezioni, quindi non poteva restare. I miei collaboratori, ai quali chiesi di prendere informazioni, mi riferirono che Pasquaretta era al centro di polemiche e la Castelli rispose che erano cavolate. Ma il feedback da parte del M5s piemontese non era molto positivo: c'erano persone che avevano una pessima opinione di lui". Beghin ha anche detto che ebbe "la sensazione" che si stesse esercitando una certa "pressione" nei suoi confronti. Per fugare i dubbi contattò la segreteria del capo politico Luigi Di Maio, ricevendo l'assicurazione che "da parte sua" non c'era nulla del genere.

"A settembre - ha proseguito - incontrai Pasquaretta a 'Terra Madre' (manifestazione enogastronomica - ndr). Mi accorsi che conosceva bene il suo lavoro e che rispetto ai miei collaboratori a Bruxelles aveva una marcia in più. Però fu fin troppo solerte nell'accompagnarmi dappertutto. Mi sentii in imbarazzo. Il giorno dopo un giornale pubblicò la notizia che lo avevo assunto e questo mi diede l'occasione per togliermi da quella situazione: feci un comunicato di smentita". In aula, Beghin ha aggiunto un dettaglio di cui non aveva parlato durante le indagini: "Quando rividi Pasquaretta era arrabbiato. Disse qualcosa sul fatto che poteva fare dichiarazioni pesanti". Gli avvocati di Pasquaretta, Claudio Strata e Stefano Caniglia, hanno però rivolto all'europarlamentare numerose domande sui tempi del suo racconto e sul contenuto di chat e email: la loro tesi è che non vi furono né minacce né pressioni indebite.