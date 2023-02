Giornata Farmaco: Lo Russo, è segnale concreto di aiuto

Anche il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha partecipato, con una donazione di medicinali, alla Giornata della Raccolta del Farmaco, giunta alla XXIII edizione. "Negli ultimi anni - osserva -, anche a causa di situazioni come l'emergenza pandemica, disuguaglianze e povertà sanitarie sono aumentate fortemente e questa Giornata offre l'occasione per dare un segnale di aiuto importante e concreto per contrastare queste situazioni". "Come gli anni scorsi - aggiunge Lo Russo - questa mattina ho aderito all'iniziativa in una delle 287 farmacie del nostro territorio che grazie all'impegno di volontari e farmacisti collaborano alla raccolta. A loro, oltre che alle tante persone che decidono di fare una donazione, va un grande ringraziamento", conclude il sindaco, sottolineando che "il bene della nostra comunità passa anche attraverso questi piccoli gesti di aiuto, condivisione e sostegno".