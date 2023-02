Tav: Piantedosi, contesto critico non riduciamo forze ordine

La riduzione del personale delle forze dell'ordine a presidio dei cantieri della linea ferroviaria Tav Torino-Lione in valle di Susa "non è in prospettiva". Lo ha detto oggi a Torino il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine della riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. "Il contesto è critico e a volte anche drammatico", ha detto. Quanto alle spese di mantenimento, il ministro ha sottolineato che "non è un parametro che ci condiziona". Prima di prendere parte alla riunione in Prefettura, Piantedosi aveva visitato il cantiere di San Didero.