Cospito: sul web canzone inneggia ad attentato Adinolfi

Una canzone che inneggia all'attentato a Roberto Adinolfi, l'amministratore delegato di Ansaldo ferito a colpi di pistola nel 2012 a Genova, è comparsa su internet e chat di area anarchica. Per l'azione era stato condannato in via definitiva Alfredo Cospito, anarchico torinese che è in sciopero della fame dallo scorso ottobre per protestare contro il regime di 41 bis cui è sottoposto in carcere. Il brano è presentato come "Canto popolare anarchico" e vuole - si legge - "ricordare umilmente l'evento" ai danni di un "importante esponente dell'industria di morte". Il post di riferimento è corredato dal testo e da un'esecuzione (registrata) con voce solista e chitarra.