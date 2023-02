Rientro al lavoro dopo trapianto, Città Salute guida progetto

E' coordinato dalla Città della Salute di Torino il primo Progetto per il reinserimento lavorativo dei pazienti che sono stati sottoposti a trapianti d'organo. L'azienda ospedaliero universitaria ha vinto uno dei bandi di ricerca partecipata (Bric) promosso da Inail e ha avuto un'assegnazione di budget biennale a 500 mila euro. ll gruppo di lavoro sarà diretto dalla Medicina del Lavoro della Città della Salute di Torino (professor Enrico Pira), in collaborazione con le Strutture guidate dai professori Giorgio Saracco, Mauro Rinaldi e Luigi Biancone, rispettivamente per i trapianti di fegato, cuore e rene. Eccellenze nazionali, come dimostrano le posizioni di vertice in Italia per numero di trapianti annuali, in costante crescita e con significativi miglioramenti nelle condizioni di salute dei pazienti. Al gruppo di lavoro partecipa anche un'organizzazione sindacale (Ial-Cisl), cui è demandato il compito di sensibilizzare i diversi attori della prevenzione e della tutela della salute in ambito aziendale. Lo scopo principale del lavoro "è quello di produrre una Linea guida che consenta di applicare politiche uniformi sul territorio nazionale che consentano al Medico del lavoro competente aziendale di operare le proprie scelte sull'idoneità alla mansione specifica, in modo da garantire l'accesso alla migliore attività lavorativa possibile, nel pieno rispetto della sicurezza individuale".